В США женщина вырвала себе глаза после посещения церкви

Совершенно необычное происшествие произошло на днях в Южной Каролине (США) — в одну из больниц поступила пациентка с вырванными глазами.

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Как сообщают местные СМИ, американка вырвала себе оба глаза после посещения церкви. Полицейские рассказали, что заметили возле церкви женщину с собственными глазными яблоками в руках.

Для того, чтобы успокоить женщину, потребовалось участие трех стражей порядка и двух врачей.

По данным медиков, состояние больной в настоящее время оценивается как стабильное. Мотивы поступка остаются неясными.

Одна из прихожанок рассказала, что женщина неоднократно приходила на службу в храм, но какого-то неадекватного поведения за ней замечено не было.