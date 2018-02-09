Сукало: смертная казнь может быть исключена из национального законодательства

Верховный суд советует судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на тему применения в Беларуси смертной казни. Об этом председатель ВС Валентин Сукало заявил в интервью газете «Советская Белоруссия», опубликованном 9 февраля.

«До тех пор пока эта мера наказания остается в национальном законодательстве, мы обязаны ее применять. Руководствуемся тут известным принципом римского права: Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Его следует соблюдать. Я вам больше скажу: Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности», — сказал Сукало.

При этом он подчеркнул, что в законе имеют право усомниться законодатели, поскольку «они в силах изменить закон».

«Не то чтобы судьи сами стремились к применению этой меры, но бывают преступления, которые настолько находятся за пределами морали, человечности и здравого смысла, что назначить иное наказание попросту невозможно. Вот и в прошлом году такое решение было вынесено в отношении пяти лиц. Речь идет о серийных жестоких убийствах со множеством потерпевших», — отметил председатель Верховного суда.

При этом Сукало обратил внимание, что временность смертной казни закреплена в законе, и это означает, что она может быть исключена из национального законодательства.

«Но когда меня спрашивают о личном отношении к этой теме, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Ведь любой мой ответ может повлиять на решение конкретного судьи по конкретному уголовному делу», — заключил он.

В 2017 году приведен в исполнение один смертный приговор. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь одного из приговоренных Александр Лукашенко помиловал. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников в ожидании исполнения наказания находятся семь человек.

Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь.