«Польша плюнула в лицо». Пережившие Холокост евреи пикетировали польское посольство

Пережившие Холокост пикетировали польское посольство в Тель-Авиве. Пожилые евреи возмущены планами этого государства изменить закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Onet.pl.

Участники пикета, который организовал фонд Yad Ezer La-Haver, демонстрировали плакаты с надписями на иврите и польском «Этот польский закон плюет в лицо израильскому народу» («To polskie prawo pluje w twarz narodowi izraelskiemu»), «Никакой закон не может стереть историю» («Żadne prawo nie może wymazać historii») и другие. Также они окружили автомобиль одного из дипломатов, крича «Никто не забудет, что вы сделали». Некоторым удалось прорваться в само здание, но охрана их выпроводила назад.

Пикетирующие также напомнили о поляках, которые помогали нацистам издеваться над их соотечественниками и убивать их.

Польша считает, что поправки в закон нужны для защиты репутации как жертв нацистской агрессии. Израиль — что он запретит истинные высказывания о роли, которую некоторые поляки играли в нацистских преступлениях. Польской инициативой возмущены и в Украине: националисты пикетировали польские диппредставительства 5 февраля.

Эту поправку Сейм принял 26 января, а 1 февраля ее поддержал Сенат. Сейчас ожидается подписание президентом. Анджей Дуда уже заявил о своей готовности.