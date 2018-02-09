Дерипаска готов судиться из-за скандала: это заказ по дискредитации репутации

Крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска уверяет, что готов отстаивать свою честь в суде.

С таким заявлением он выступил после опубликованного фильма Алексея Навального, в котором утверждалось, что бизнесмен имеет коррупционные связи с вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

Все обвинения в свой адреса он назвал «лживыми», неимеющими «никакого отношения к действительности».

«Эти заявления… являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации», — написал он на своей странице в социальной сети.

Напомним также, что модель Настя Рыбка обвинила Дерипаску и его друга в групповом изнасиловании на яхте бизнесмена.

Чтобы олигарх избежал преследования по закону девушка предложила бизнесмену жениться на ней.