Дерипаска готов судиться из-за скандала: это заказ по дискредитации репутации
Крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска уверяет, что готов отстаивать свою честь в суде.
С таким заявлением он выступил после опубликованного фильма Алексея Навального, в котором утверждалось, что бизнесмен имеет коррупционные связи с вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.
Все обвинения в свой адреса он назвал «лживыми», неимеющими «никакого отношения к действительности».
«Эти заявления… являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации», — написал он на своей странице в социальной сети.
Напомним также, что модель Настя Рыбка обвинила Дерипаску и его друга в групповом изнасиловании на яхте бизнесмена.
Чтобы олигарх избежал преследования по закону девушка предложила бизнесмену жениться на ней.
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