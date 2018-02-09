Венгрия заблокировала встречу Украина-НАТО

Венгрия применила право вето и заблокировала проведение заседания на уровне руководителей Минобороны, которое должно было состояться в середине февраля, сообщает Европейская правда.

«В календаре нет предназначенных заседаний комиссии Украина-НАТО», — подтвердили в Брюсселе.

Подобная встреча прошла в декабре 2017 года, но с более низким уровнем представительства. Страны-члены НАТО представляли на ней послы — вероятно из-за этого тогда ее Венгрия и не блокировала.

Отношения между двумя странами испортились после прихода к власти венгерских националистов. Они напомнили, что в Украине находится бывшая венгерская территория, где до сих пор компактно проживают венгры.