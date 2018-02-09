Биржа: доллар и евро подросли перед выходными

На последних на этой неделе (9 февраля) торгах на БВФБ американская валюта закрепилась на рубеже выше двух рублей.

В частности, доллар сегодня добавил 0,0037 пункта — 2,0017 белорусского рубля.

Вырос сегодня и евро. Плюс составил 0,0029 пункта — 2,4538 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта потеряла 0,0241 пункта — 3,4425 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на Белорусской валютно-фондовой бирже пройдут в понедельник, 12 февраля.