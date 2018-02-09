Арина Соболенко и Татьяна Мария откроют матч Кубка федерации Беларусь — Германия

Арина Соболенко (63-е место в одиночном рейтинге ВТА) и Татьяна Мариа (58) начнут матч первого круга Мировой группы Кубка федерации Беларусь — Германия. Таков результат жеребьевки, которая состоялась в Минске 9 февраля.

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Встреча пройдет 10—11 февраля на «Чижовка-Арене».

Соболенко, ставшая в прошлом году лучшей спортсменкой Беларуси по итогам опроса БелаПАН, является вторым номером хозяев, Мариа — первым в составе гостей.

Во втором поединке первого дня № 1 белорусской сборной Александра Саснович (46) будет соперничать с № 2 немок Антонией Лёттнер (149).

Расписание второго дня: Саснович — Мариа, Соболенко — Лёттнер, Вера Лапко (100-е место в парном рейтинге)/Лидия Морозова (63) — Анна-Лена Фридзам (330)/Анна-Лена Грёнефельд (21).

Победитель матча выйдет в полуфинал и встретится с лучшим в паре Чехия — Швейцария, а проигравший будет бороться за сохранение места в Мировой группе.

На краткой пресс-конференции капитан белорусской сборной Эдуард Дубров назвал жребий удачным, «и с этим согласна вся команда».

«Арина знает свою соперницу, она с ней играла в ноябре и победила. Саша Саснович вернулась к традиции разогреваться в игре со вторым номером, чтобы потом успешно играть во второй день против первого», — сказал он.

Как отметила Арина Соболенко, у нее нет никаких ощущений от жеребьевки: «Надо выходить и показывать свой теннис».

Команда рассчитывает, что на трибунах соберется много зрителей, несмотря на параллельно проходящие в Южной Корее зимние Олимпийские игры.

«На Олимпиаду мы отвлекаться не будем — сконцентрированы на своем матче. Олимпиада, конечно, более крупное соревнование, но мы надеемся, что придут поболеть и за нас», — сказала Соболенко.

По словам Анны-Лены Фридзам, она знакома со всеми белорусскими теннисистками. «А с Саснович мы одного возраста и прошли один и тот же путь на вершину», — отметила она.

Капитан команды Йенс Герлах подчеркнул, что его подопечные будут играть на победу и постараются добиться желаемого результата.

В 2017 году Беларусь впервые вышла в финал турнира, где проиграла команде США (2:3), Германия в первом раунде уступила американкам (0:4), а в плей-офф победила Украину (3:2).

В рейтинге КФ Беларусь занимает третье место, Германия — шестое.