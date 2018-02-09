В Барановичах 43-летний мужчина погиб, выбросившись с четвертого этажа

Трагедия произошла поздно вечером в четверг, восьмого февраля, в Барановичах — труп 43-летнего местного жителя обнаружил наряд милиции.

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По словам официального представителя УВД Брестской области Сергея Дученко, наряд ППС обнаружил во дворе дома труп мужчины.

В ходе разбирательства выяснилось, что погибшим является местный житель, который выпал с балкона на четвертом этаже.

Отмечается, что он проживал вместе с сожительницей. Накануне во время ссоры с ней он угрожал покончить с собой, пишет БЕЛТА.