В Барановичах 43-летний мужчина погиб, выбросившись с четвертого этажа

/ Происшествия
Просмотров: 427 Комментариев: 0

Трагедия произошла поздно вечером в четверг, восьмого февраля, в Барановичах — труп 43-летнего местного жителя обнаружил наряд милиции.

В Барановичах 43-летний мужчина погиб, выбросившись с четвертого этажа
Фото носит иллюстрационный характер

Фото pixabay.com

Следователи выясняют обстоятельства падения школьника с балкона третьего этажа оздоровительного центра в Пинском районе

По словам официального представителя УВД Брестской области Сергея Дученко, наряд ППС обнаружил во дворе дома труп мужчины.

В ходе разбирательства выяснилось, что погибшим является местный житель, который выпал с балкона на четвертом этаже.

Отмечается, что он проживал вместе с сожительницей. Накануне во время ссоры с ней он угрожал покончить с собой, пишет БЕЛТА.


Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: выпал с балкона Персона: Сергей Дученко Город: Барановичи

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)