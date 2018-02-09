Настя Рыбка: заявление об изнасиловании — это троллинг

Имеющая белорусское происхождение модель Настя Рыбка сообщила, что ее заявление о том, что она была изнасилована российским олигархом Олегом Дерипаской, является шуткой и троллингом. Об этом говорится в новом посте в аккаунте Насти Рыбки в Instagram.

«Не прошли тест на чувство юмора и интеллект. Ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование, остальные решили, что все «серьезно». Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам — помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то что они пристают к женщинам, ведь это может произойти с вами, с каждым из вас. И это уже будет не шутка. И Каждый из вас может стать мишенью такой вот «жертвы ситуации»! Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо! Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это! Секс должен быть поощряем на уровне государства когда демография в жопе!» — написала Настя Рыбка (сохранена авторская орфография и пунктуация).

Ранее Рыбка в соцсетях написала о том, что подверглась групповому изнасилованию на яхте, принадлежащей Олегу Дерипаске. На яхте также присутствовал вице-премьер Сергей Приходько. Выложенные Рыбкой фото и видео с этой яхты стали основанием для проведенного группой Алексея Навального расследования о коррупционных связях Приходько и Дерипаски.