На выходных в Беларуси ожидается снег

В предстоящие выходные, 10-11 февраля, в Беларусь будет находится под влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины.

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается облачная погода. На большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, гололед. Местами на дорогах сохранится гололедица.

Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+1°С.

В воскресенье сохранится влияние теряющих активность фронтальных разделов, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, а днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.