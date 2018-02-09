В Бресте водитель диспансера спортивной медицины повесился прямо в гараже
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В Бресте 8 февраля в гараже Брестского областного диспансера спортивной медицины было обнаружено повешенным тело мужчины.
Погибшим оказался 58-летний водитель диспансера. Его обнаружил утром начальник гаража, который вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем в милицию.
Проверку по факту смерти водителя проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает БелаПАН.
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