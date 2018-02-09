В Бресте водитель диспансера спортивной медицины повесился прямо в гараже

В Бресте 8 февраля в гараже Брестского областного диспансера спортивной медицины было обнаружено повешенным тело мужчины.

Погибшим оказался 58-летний водитель диспансера. Его обнаружил утром начальник гаража, который вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем в милицию.

Проверку по факту смерти водителя проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает БелаПАН.