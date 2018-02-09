Видеофакт. В Германии провалился автобан

Нетипичное для Германии происшествие произошло в Германии возле города Трибзес (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) — на автомагистрали А20 образовался провал, который становится все больше и больше.

Как сообщается, с первоначальных 40 метров в длину он увеличился до 95. Эксперты ведомства федеральной земли по дорожному строительству ожидали дальнейшей просадки осенью 2017 года. Но тогда они не могли сказать, когда это произойдет.

В конце сентября дорога провалилась на несколько метров. Несколько недель спустя вся автомагистраль была вынужденно закрыта в обоих направлениях. С тех пор движение перенаправлялось в обход.

Причиной катастрофы являются залежи торфа под автомагистралью. Что именно происходит в почве, пока неясно. Говорят об использовании слабых опор, непроверенных методов или просто просчетов, пишет rusverlag.de.