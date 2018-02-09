Минские таможенники нашли в плюшевых игрушках в посылке из Украины тайник с коноплей

Проверка подозрительной посылки, которая поступила из Украины, сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили тайник с семенами конопли, спрятанный в плюшевых ежика и зайца.

Адресатом значился житель Витебска.

В ходе осмотра в посылке были обнаружены плюшевые игрушки (это и было указано в сопроводительных документах).

Сотрудников таможни заинтересовали странные швы на игрушках — цвет нити явно отличался от цвета самих игрушек.

В итоге на «белый свет» специалист достала семь пакетиков с семенами конопли, спрятанных в наполнителе. На каждом пакетике была указана разновидность этих семян.

Как сообщили в таможне, всего за январь таможней «Минск-2» уже пресечено три случая пересылки семян конопли в международных почтовых отправлениях. В прошлом году подобных попыток было зафиксировано 29.