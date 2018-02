Видеофакт. Полуголая активистка Femen устроила протест против Порошенко на Венском балу

Представители украинского женского движения Femen вновь заставили о себе говорить. На этот раз акция была посвящена визиту на Венский бал президента Украины Петра Порошенко.

Активистка движения Алиса Виноградова появилась топлес на красной дорожке видного светского мероприятия.

Как сказано на странице организации в социальной сети, «Визит принца Порошенко на Венский бал омрачила пиковая дама из Femen. Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х&й с бала украинского шоколадного барона».

На теле Виноградовой была надпись «Poroshenko, get the f**k out of the Ball!».

Акция продолжалась несколько секунд — активистку быстро задержала местная полиция.