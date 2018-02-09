«Девицу убьют скорее всего» — российский оппозиционер о Насте Рыбке

Бывший замминистра энергетики России и председатель оппозиционной партии «Демократический выбор», а ныне — ведущий на YouTube-канале Алексея Навального Владимир Милов прокомментировал скандал вокруг Дерипаски и Приходько.

Политик написал в своем профиле в Facebook, что лично знает истории как присутствовавшие в кабинетах крупных олигархов близкие им лица снимали важные совещания на телефон, а «эти все престарелые деятели, огражденные эшелонами секьюрити, даже не могли представить что это происходит».

Замеченного вместе с Дерипаской замглаву правительства РФ Сергея Приходько Милов называет человеком с серьезной репутацией, «в рейтинге творцов внешней политики», автором знаменитой «мюнхенской речи» Путина. Он уточнил, что до этого скандала на того «ничего серьезного не было».