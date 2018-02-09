«Девицу убьют скорее всего» — российский оппозиционер о Насте Рыбке
Бывший замминистра энергетики России и председатель оппозиционной партии «Демократический выбор», а ныне — ведущий на YouTube-канале Алексея Навального Владимир Милов прокомментировал скандал вокруг Дерипаски и Приходько.
Политик написал в своем профиле в Facebook, что лично знает истории как присутствовавшие в кабинетах крупных олигархов близкие им лица снимали важные совещания на телефон, а «эти все престарелые деятели, огражденные эшелонами секьюрити, даже не могли представить что это происходит».
Замеченного вместе с Дерипаской замглаву правительства РФ Сергея Приходько Милов называет человеком с серьезной репутацией, «в рейтинге творцов внешней политики», автором знаменитой «мюнхенской речи» Путина. Он уточнил, что до этого скандала на того «ничего серьезного не было».
«Учитывая глубокую связь Дерипаски с ельцинской семьей, у меня мысль возникла, что Приходько еще с 90-х может у Дерипаса на зарплате сидеть. То есть столько лет это в тайне хранить, и так спалиться, представляете. Во мужики попались. Ну девицу-то убьют скорее всего», — заключил политик.
Согласно расследованию Алексея Навального, путешествие белоруски Насти Рыбки (псевдоним Анастасии Вашукевич) на яхте в компании Дерипаски и Приходько происходило в 2016-м году. Это видео стало отправной точкой антикоррупционного расследования Навального.
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