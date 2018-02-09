В Минске задержали парня, подозреваемого в особо жестоком убийстве пенсионерки

Столичные правоохранители задержали 29-летнего минчанина, которого подозревают разбойном нападении на женщину и убийстве с особой жестокостью 74-летней пенсионерки.

Как сообщила представитель пресс-службы ГУВД, 5 мая в подъезде дома на улице Богдановича минчанин напал на женщину, ударив ее ножом, и похитил ее имущество.

В канун Нового года на улице Куйбышева в своей собственной квартире был обнаружен труп 74-летней женщины, на теле которой имелось около 20 ножевых ранений, преимущественно в области лица и шеи.

По подозрению в совершении этих преступлений проходит 29-летний минчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, также неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.

В ходе допроса он пояснил, что совершал преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения денежными средствами для дальнейшего приобретения алкогольных напитков.

Заранее преступления не планировал, с жертвами лично знаком не был. Объектом совершения преступлений выбирал женщин пожилого возраста, так как рассчитывал на то, что они не окажут должного сопротивления.