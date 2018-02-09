Лукашенко пригласили посетить Ригу в июне

Латвийская сторона хочет видеть президента Беларуси на совещании стран ЕС по ядерной безопасности, сообщает Tut.by со ссылкой на госсекретаря МИД Андрея Пилдеговича.

«Приглашение для Беларуси есть, лично для президента. Даты еще будем прорабатывать. Но нам кажется, что очень важен контакт на всех уровнях», — рассказал латвийский дипломат.

На этой неделе Минск посетил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Лукашенко поблагодарил его за то, что его страна не критикует строительство атомной станции.

В прошлом году Латвия дважды приглашала к себе белорусского президента.