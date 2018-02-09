Вступил в силу приговор похитителю 15-летней школьницы из Барановичей

Сегодня, 9 февраля вступил в силу приговор в отношении 39-летнего жителя Барановичей, осужденного за похищение 15-летней школьницы.

На снимке — обвиняемый на заседании суда. Фото: Евгений Тиханович / Intex-press

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало, 9 февраля судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда отклонила жалобы обвиняемого и его адвоката, которые просили снизить срок назначенного ему лишения свободы и сумму взысканного морального вреда.

По протесту прокурора судебная коллегия исключила из приговора дополнительное наказание фигуранту в виде конфискации имущества.

В остальной части приговор суда Барановичского района и города Барановичи оставлен без изменения. Напомним, 22 декабря 2017 года мужчина был виновным по пп. 1 и 7 ч. 2 ст. 182 УК (похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетней) и наказан восьмью годами лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того с него в пользу законного представителя школьницы — ее матери будут взысканы 7 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Днем 2 августа 2017 года в Барановичах на пустыре вблизи улицы Бадака мужчина нанес шесть ударов по голове 15-летней девушке, которая шла домой с водохранилища Мышанка. Потерявшую сознание школьницу он затолкал в багажный отсек своего автомобиля «Опель-Зафира».

Очнувшись, девушка перебралась из багажника в салон, откуда ей удалось выпрыгнуть из автомобиля. Добежав до автозаправки, школьница обратилась за помощью к гражданам. Те вызвали милицию и скорую помощь, которая доставила травмированную девушку в больницу.

Скрывшегося на автомобиле похитителя в тот же день задержали сотрудники милиции. Выяснилось, что он — рабочий одной из организаций города, ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.