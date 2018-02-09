В Пхенчхане зажгли огонь зимних Олимпийских игр

В южнокорейском Пхенчхане 9 февраля открылись XXIII Зимние Олимпийские игры.

Как сообщает портал lenta.ru, церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Пхенчхана, который был построен специально для Игр и после их закрытия будет разобран. Огонь зажгла корейская фигуристка Ким Ен А.

В открытии участвовали около двух тысяч человек, а ведущими стали пятеро детей. По информации организаторов, центральная идея мероприятия — стремление к всеобщему примирению.

Парад команд, как обычно, открыли спортсмены Греции. Во главе белорусской делегации на церемонии открытия Игр была знаменосец команды, олимпийская чемпионка Сочи-2014 фристайлистка Алла Цупер. Для нее это уже шестая Олимпиада в карьере.

Команда «Олимпийских атлетов из России» прошла под олимпийским флагом. Знаменосцем группы российских спортсменов стал волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

Игры продлятся до 25 февраля.

Фото: noc.by