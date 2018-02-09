Две трети литовских учителей получают больше 500 евро

Литовский портал Delfi.lt пообщался с молодым учителем Томасом Вайткунасом, который приехал преподавать в городок Шилале из Вильнюса. Он получает 488 евро в месяц — по его словам, такая зарплата у трети учителей в Литве.

Томас решил стать учителем в 12 классе. На последнем курсе он сначала решил стать менеджером по продажам, но вскоре понял, что его место в школе. Однажды его девушка и лучший друг предложили ему принять участие в конкурсе на место учителя по программе «Иду в учителя, чтобы изменились школы». Парня пригласили работать учителем истории в Шилале. В местной гимназии им. Симонаса Гаудешюса он преподает ученикам 9-12 классов.

По словам Вайткунаса, начинающие учителя попадают в 30%, которые получают зарплату меньше 500 евро в месяц. Несмотря на то, что он пока сам финансово не вытягивает, работу не ругает. «Взгляните, во время конкурса "Идея для Литвы" было сказано, что профессия учителя должна стать престижной. Я думаю, она такой и станет", — сказал молодой литовский учитель и добавил, что пока в его школе всего четверо ровесников среди учителей. Большая их часть — старше 50-ти лет.