Белорусские хирурги провели первую операцию с помощью робота

Первую хирургическую операцию с помощью робота провели в Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на страницу в Facebook Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента, операция проведена 6 февраля в Республиканском клиническом медцентре.

Это первая робот-ассистированная операция с использованием роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix. «Первой робот-ассистированной операцией была холецистэктомия. Многоразовые и стерилизуемые инструменты позволяют безболезненно этапно двигаться дальше и переходить на более сложные вмешательства», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что впечатления самые положительные: четкое управление камерой движением глаз, легко управляемые инструменты, обратная связь, удобное положение оператора. «Планы на использование этого комплекса самые серьезные, и не только в абдоминальной хирургии. В Беларуси положено начало роботической хирургии», — отметили в центре.

Фото: Facebook отделения хирургии РКМЦ