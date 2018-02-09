Белорусские хирурги провели первую операцию с помощью робота

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Первую хирургическую операцию с помощью робота провели в Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на страницу в Facebook Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента, операция проведена 6 февраля в Республиканском клиническом медцентре.

Это первая робот-ассистированная операция с использованием роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix. «Первой робот-ассистированной операцией была холецистэктомия. Многоразовые и стерилизуемые инструменты позволяют безболезненно этапно двигаться дальше и переходить на более сложные вмешательства», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что впечатления самые положительные: четкое управление камерой движением глаз, легко управляемые инструменты, обратная связь, удобное положение оператора. «Планы на использование этого комплекса самые серьезные, и не только в абдоминальной хирургии. В Беларуси положено начало роботической хирургии», — отметили в центре.

Фото: Facebook отделения хирургии РКМЦ


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Тэги: хирургия первая операция с помощью робота Город: Минск

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