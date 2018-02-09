В Барановичах оштрафовали российского священника почти на 4 тысячи евро

Настоятель мужского православного монастыря в Псковской области нарушил правила проезда по платным дорогам и заплатил самый крупный штраф за год в Барановичском отделе BelToll — 3640 евро, сообщает Intex-press.by.

Священнослужитель вез гуманитарную помощь для церкви в Березе, но на его машине не было бортового устройства для оплаты дорог. Из-за его отсутствия за «Газелью» закрепили 14 нарушений. Все их пришлось оплачивать.

«Когда батюшку остановили на трассе возле кафе "Старый друг", он ужаснулся от суммы оплаты — таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь», — рассказал Александр Булыга, начальник регионального отдела BelToll.

За машиной россиянин вернулся через месяц на поезде и оплатил штраф.

«Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги: его личные или прихода, мы не знаем», — добавил Булыга.