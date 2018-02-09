Начат сбор подписей под петицией за передачу пенитенциарной системы в ведение Минюста

Родственники осужденных требуют передать Министерству юстиции полномочия департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. Кампанию по сбору подписей под соответствующей петицией на сайте petitions.by в начале февраля инициировала общественная активистка Людмила Кучура.

Фото: vladtime.ru

Как сообщает БелаПАН, Кучура представляет инициативную группу людей, требующих пересмотра уголовных дел в отношении своих родственников. Ее муж, Петр Кучура, отбывает наказание в исправительной колонии № 15 в Могилеве за убийство инспектора охраны животного и растительного мира. Еще в 2007 году Людмила обращалась за помощью к правозащитнику Олегу Волчеку, поскольку не верила в виновность супруга. Позднее, по словам активистки, администрация колонии подвергла ее мужа пыткам и давлению за то, что он передал журналистам информацию о поборах с заключенных и их родственников. Женщина многократно добивалась возбуждения уголовного дела за бесчеловечное обращение к своему супругу, но безрезультатно.

Кампания по сбору подписей за передачу пенитенциарной системы в ведение Минюста стартовала 1 февраля. На данный момент обращение подписали 77 человек. Когда число подписантов достигнет ста, петицию направят в Совет министров.

В тексте документа отмечается, что в Беларуси известно достаточно случаев нарушений прав осужденных в местах лишения свободы. В их числе факты «пыток, жестокого обращения, неоказания или некачественного оказания медицинской помощи, применения администрацией колонии к неугодным осужденным надуманных взысканий, отсутствия страхования жизни осужденных, предвзятого применения условно-досрочного освобождения и замены на более мягкое наказание, рабского труда».

«Родственникам осужденных известно о нарушении их прав не только из СМИ — их близкие испытали это на себе, — говорится в петиции. — Прежде всего, такие вопиющие нарушения происходят, потому что… ДИН является подразделением МВД Беларуси. Поэтому все жалобы осужденных или их родственников на нарушения их прав в МВД или ДИН рассматриваются в пользу администрации мест лишения свободы. Такую же позицию занимает и Генеральная прокуратура, которая формально проводит проверки по жалобам осужденных и их близких и никогда не находит нарушения законодательства со стороны администрации».

«Передача пенитенциарной системы Министерству юстиции, на наш взгляд, может изменить ситуацию: руководить исправительными учреждениями станут гражданские люди, не находящиеся в подчинении системы МВД, которая предназначена для изобличения и поимки преступников, а не для их исправления», — отметили авторы документа.

18 января белорусские правозащитники представили отчет «Республика Беларусь: места несвободы. 2017», в котором они среди прочего рекомендуют вывести исправительные учреждения и СИЗО из системы МВД. «Нахождение мест лишения свободы и следственных изоляторов в системе МВД не позволяет разграничить функции уголовного преследования и исполнения наказаний, обеспечить неприкосновенность обвиняемых, находящихся под стражей», — считают правозащитники.