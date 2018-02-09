В Бобруйске нашли нарколабораторию — там делали психотропы

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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Бобруйска, у которого нашли амфетамин, сообщает пресс-служба ведомства. 

Мужчину подозревают в незаконном обороте психотропного вещества в крупном размере.

При обыске у него дома нашли более ста грамм наркотика, лабораторное оборудование и прекурсор — реагент, который участвует в реакции и приводит к образованию целевого вещества.

Следствие устанавливает причастность подозреваемого к сбыту психотропного вещества. О наказании пока не известно.


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Тэги: амфетамин борьба с наркотиками лаборатория по производству наркотиков Город: Бобруйск

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