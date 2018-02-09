В Бобруйске нашли нарколабораторию — там делали психотропы

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Бобруйска, у которого нашли амфетамин, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину подозревают в незаконном обороте психотропного вещества в крупном размере.

При обыске у него дома нашли более ста грамм наркотика, лабораторное оборудование и прекурсор — реагент, который участвует в реакции и приводит к образованию целевого вещества.

Следствие устанавливает причастность подозреваемого к сбыту психотропного вещества. О наказании пока не известно.