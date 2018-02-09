Присвоившая найденную в автобусе сумку женщина спустя месяц позвонила в милицию

В Боровлянский отдел милиции Минского РУВД утром 9 февраля позвонила женщина и заявила, что разыскивается милицией, о чем ей стало известно от знакомых.

По ее словам, 12 января она села в автобус 143-го маршрута на предпоследней остановке, когда тот уже возвращался в Минск. Покупая талончик у водителя, дама заметила стоявшую за его кабиной дамскую сумочку и предположила, что ее кто-то забыл. На конечной остановке она отправилась передать находку на диспетчерскую станцию. Однако, войдя в помещение, в последний момент передумала — и направилась домой.

Уже в трамвае, передает рассказ дамы пресс-служба УВД Минского облисполкома, она открыла найденную сумочку, нашла там кошелек с деньгами и банковскими карточками, а также конверт с пин-кодом. В ближайшем к своему дому банкомате сняла с карточки почти все деньги, забрала из кошелька наличность, а остальное выбросила в мусорный бак.

Сумочку в автобусе оставила 35-летняя жительница поселка Лесной Минского района. Когда спохватилась, связалась с водителем автобуса, который сообщил — когда он прибыл на конечную остановку, к нему подошла пассажирка и сказала, что кто-то оставил в салоне сумочку. Однако ему не отдала, а заявила, что сама отнесет в диспетчерскую…

В ближайшее время материал проверки всей этой истории будет передан для дачи правовой оценки в отдел Следственного комитета по Минскому району.