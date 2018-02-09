Фотофакт. В Пинском районе со стрельбой задерживали контрабандистов на квадроцикле

При задержании контрабандистов, пытавшихся скрыться на квадроцикле, наряду Пинского погранотряда пришлось применить оружие.

Как сообщает пресс-служба ГПК, в ночь 8 февраля пограничники получили оперативную информацию о том, что в пяти километрах от белорусско-украинской границы замечен движущийся квадроцикл с прицепом.

Увидев стражей границы, водитель транспортного средства ударил по газам и попытался скрыться. Чтобы остудить нарушителей пограничного режима, бойцам пришлось сделать предупредительные выстрелы. Только после этого квадроцикл «BRP» с двумя ездоками остановился.

Выяснилась и причина, по какой задержанные так стремились избежать встречи — прицеп кустарной работы был загружен контрабандным мясом. Пять свертков с телятиной общей массой около двухсот килограммов попали в Беларусь из Украины незаконно.

В отношении жителей Пинского района начат административный процесс — им придется отвечать по закону за нарушение государственной границы и пограничного режима.