Украина введет одноразовые визы за 65 долларов

Одноразовые электронные визы на 30 дней введут для граждан стран без миграционного риска, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Такую визу вышлют на электронную почту, ее нужно самому распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль. Загрузить в телефон не получится — пограничникам нужна распечатка. Многоразовых электронных виз в Украине пока не будет.

Погорельцев сказал, что это не единоличное решение МИД и не смог объяснить зачем Украине визы для развитых стран уровня Сингапура или Малайзии.

Для граждан стран миграционного риска — Афганистана, Ливии и др. — визы оформляются иначе: через Совет безопасности Украины — местный аналог КГБ.