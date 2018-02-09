Власти Минска обязали более 1,1 тысячи предприятий и учреждений взять на работу граждан, нуждающихся в соцзащите

Вступило в силу решение Мингорисполкома об установлении брони на 2018 год для приема на работу. Речь идет о гражданах, «особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда».

Всего забронировано 1931 рабочее место. Больше всего — 646 — зарезервировано для так называемых «обязанных лиц», это граждане, у которых государство изъяло детей, и которые теперь обязаны возмещать расходы на их содержание.

Для лиц не старше 21 года, кто впервые ищет работу, забронировано 412 мест, для лиц предпенсионного возраста — 388.

В списке юридических лиц, которые должны принимать на работу по брони, — более 1,1 тысячи компаний, предприятий и учреждений как государственной, так и частной формы собственности.

Самую большую бронь выписали Минскому заводу отопительного оборудования — 50 мест, МАЗ должен принять 35 человек, МЗКТ — 28 человек, МАПИД — 17 человек, «Минсктранс» — 15 человек, «Минскхлебпром» — 13 человек, «Евроторг» — 11 человек, Минский городской оконкодиспансер — 10 человек, «Минскзеленстрой» — 9 человек, МТЗ, Минский часовой завод и «Сукно» — по 8 человек, Минский подшипниковый завод, МПОВТ и «Белпочта» — по 7 человек, «Коммунарка», «Милавица» и «Атлант» — по 5 новых работников.

Также по брони должны принять на работу новых сотрудников «Мегатоп», «Кондитерская № 4» (бренд Papa John’s), магазины Preston, магазины «Алми», сеть Mart Inn, сеть фастфуда «Суши весла», парк Dreamland, пивзавод «Оливария» и многие другие.