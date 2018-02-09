Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, от организаторов которого получила уйалд-кард

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на турнире в Дохе, от организаторов которого она получила уайлд-кард.

Виктория Азаренко и ее сын Лео. Фото: страница Азаренко в Твиттер

Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на официальный твиттер Катарской федерации тенниса.

По неофициальной информации одного из зарубежных журналистов, причина отказа от участия в турнире — в том, что Виктория вместе с сыном по-прежнему не может покидать Лос-Анджелес, отмечает фан-сообщество спортсменки вконтакте.

Если информация об ограничении перемещения вместе с сыном верна, то Азаренко не сможет сыграть и на турнире категории «Премьер» в Индиан-Уэлсе, где ей также предоставили уайлд-кард.

Фото: страница Азаренко в Твиттер