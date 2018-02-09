Спортсменам из КНДР и Ирана не смогли подарить смартфоны из-за санкций

Южнокорейские организаторы Олимпиады подарили смартфоны Samsung Galaxy Note 8 всем олимпийцам, кроме представителей КНДР и Ирана. Из-за международных санкций. Об этом сообщает Business Insider.

Иранцы оскорбились. В Тегеране вызвали «на ковер» посла Южной Кореи. Министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что если Южная Корея не извинится и не отменит свое решение, то его страна полностью откажется от любой продукции Samsung.

Как стало известно позже, Международный олимпийский комитет решил сделать исключение и предоставить смартфоны представителям Ирана и Северной Кореи, несмотря на санкции.