Сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с командой Азербайджана

Национальная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч с командой Азербайджана. Игра состоится 23 марта в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» и начнется в 20:00 по местному времени (в 19:00 по белорусскому).

Сборные Беларуси и Азербайджана ранее встречались лишь однажды и также в товарищеском матче. В мае 1996 года на стадионе «Городской» в Молодечно соперники сыграли вничью — 2:2.

В рейтинге ФИФА Беларусь занимает 93-е место, Азербайджан — 118-е.

27 марта сборная Беларуси также в гостях сыграет товарищеский матч с командой Словении, еще два спарринга запланированы на конец мая — начало июня.