Сергей Приходько о секс-скандале: провокация, где смешано все возможное и невозможное

Вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал публикацию Алексея Навального, в которой тот заявил, что чиновник отдыхал на яхте Elden, принадлежащей олигарху Олегу Дерипаске.

Сергей Приходько. Фото: tvc.ru

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — говорится в заявлении Приходько для РБК. По его словам, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта». По словам Приходько, подавать в суд на Навального ему самому будет «слишком много чести» для оппозиционера: «Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска)», — сказал чиновник.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Он продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка (как отмечает Навальный, она работает в «индустрии эскортных услуг»), а также ее книгу «Дневник по соблазнению миллиардера». Навальный приводит выдержки из книги и фрагменты видеороликов в Instagram Рыбки, делая вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с Приходько бизнес-вопросы и международную повестку.

Позже представитель Олега Дерипаски сообщил, что предприниматель намерен подать на Навального в суд.

«В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности», — сообщил представитель Дерипаски. Cам бизнесмен считает, что эта информация «является плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».

9 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального направил заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием провести проверку сведений, изложенных в расследовании оппозиционера, сообщили «Ведомости». В понедельник аналогичное заявление ФБК намерен направить главе кремлевского управления по противодействию коррупции Андрею Чоботову.

«По поводу Приходько мы сегодня направили документы в СК, прокуратору, ФСБ и администрацию президента. Мы считаем, что он должен уйти в отставку. В понедельник по тем же адресам мы вновь все продублируем», — рассказал РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.