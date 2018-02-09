Завскладом и завмага Гомельского ликеро-водочного завода подозревают в присвоении продукции

Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о присвоении продукции ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир».

Экспозиция «Радамира» на международной выставке-ярмарке. Фото: radamir.by

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, в совершении преступления подозреваются заведующая складом готовой продукции завода и заведующая магазином «Радамир».

По версии следствия, они организовали отгрузку со склада ликеро-водочных изделий, не составляя на товар сопроводительные документы. Напитки продавались через магазин без проведения торговой выручки по кассовому аппарату — она банально присваивалась подозреваемыми. Объем украденной продукции устанавливается, назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности завода.

Ранее о «пропаже» крупной партии алкоголя сообщал в «Фейсбуке» гомельский правозащитник Леонид Судаленко. По его информации, на ликеро-водочном заводе «Радамир» пропало 47 334 бутылки водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации, проведенной на предприятии в ноябре 2017 года.

В профсоюз РЭП, правовым инспектором которого является Судаленко, обратились четверо грузчиков предприятия с жалобой на руководство. «Работодатель посчитал, что столько выпить могли грузчики на складе, и лишил их премиальных. Парни к нам, мы с ними в суд. В понедельник должно было состояться первое заседание, а сегодня начальство передумало, выплатило грузчикам премиальные по итогам работы в 2017 году!» — написал на своей странице в социальной сети правозащитник.