В Гродно перебравший мужчина выпал из окна многоэтажки

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Вечером 7 февраля в службу скорой медпомощи Гродно позвонил водитель такси — он сообщил, что на козырьке многоэтажного дома без движения лежит мужчина.

Иллюстрация носит произвольный характер. Фото: uvd.grodno.by

По информации УВД Гродненского УВД, вскоре по названному звонившим адресу появились медики и сотрудники милиции. Несколькими этажами выше зияло разбитое окно. Пострадавший был жив, хотя и получил многочисленные травмы — его срочно направили в больницу.

По словам начальник отдела уголовного розыска Ленинского РОВД майора милиции Виталия Зезюлевича, удалось установить, что лежавший на козырьке мужчина распивал спиртное с приятелями. Наверное чувствуя, что перебрал, он вызвал такси и собирался спускаться, чтобы встретить его. Но не успел — потеряв равновесие, вывалился в окно, телом высадив стекло. По словам начальника угро, пока не удалось установить какого-либо криминального подтекста случившегося.

Медики борются за жизнь пострадавшего, который получил многочисленные переломы.


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Тэги: падение с высоты Персона: Виталий Зезюлевич Город: Гродно

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