Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 10 февраля

10 февраля на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Беларусь будет представлена в четырех видах спорта.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция лыжные гонки, скиатлон 7,5 + 7,5 км, женщины Юлия Тихонова, Полина Сероносова 16:15 — 17:20 10:15 — 11:20 «Беларусь 5», live шорт-трек, 1500 м, мужчины Максим Сергеев 19:00 13:00 «Беларусь 2», live конькобежный спорт, 3000 м, женщины Марина Зуева 20:00 — 21:50 14:00 — 15:50 «Беларусь 2», live биатлон, спринт, женщины Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Надежда Скардино 20:15 — 21:45 14:15 —15:45 «Беларусь 2», live