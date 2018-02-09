Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 10 февраля

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10 февраля на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Беларусь будет представлена в четырех видах спорта.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

лыжные гонки, скиатлон 7,5 + 7,5 км, женщины

Юлия Тихонова, Полина Сероносова

16:15 — 17:20

10:15 — 11:20

«Беларусь 5», live

шорт-трек, 1500 м, мужчины

Максим Сергеев

19:00

13:00

«Беларусь 2», live

конькобежный спорт, 3000 м, женщины

Марина Зуева

20:00 — 21:50

14:00 — 15:50

«Беларусь 2», live

биатлон, спринт, женщины

Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Надежда Скардино

20:15 — 21:45

14:15 —15:45

«Беларусь 2», live

 

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Юлия Тихонова Полина Сероносова Максим Сергеев Марина Зуева Дарья Домрачева Ирина Кривко Надежда Писарева Надежда Скардино

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