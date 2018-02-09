Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 10 февраля
10 февраля на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Беларусь будет представлена в четырех видах спорта.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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лыжные гонки, скиатлон 7,5 + 7,5 км, женщины
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Юлия Тихонова, Полина Сероносова
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16:15 — 17:20
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10:15 — 11:20
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«Беларусь 5», live
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шорт-трек, 1500 м, мужчины
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Максим Сергеев
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19:00
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13:00
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«Беларусь 2», live
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конькобежный спорт, 3000 м, женщины
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Марина Зуева
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20:00 — 21:50
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14:00 — 15:50
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«Беларусь 2», live
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биатлон, спринт, женщины
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Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Надежда Скардино
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20:15 — 21:45
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14:15 —15:45
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«Беларусь 2», live
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