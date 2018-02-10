Первой олимпийской чемпионкой Пхёнчхана стала шведская лыжница Шарлотта Калла

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В олимпийском Пхёнчхане разыгран первый комплект медалей. На дистанции 15 километров в скиатлоне уверенную викторию праздновала представительница Швеции.

30-летняя Шарлатта Калла пролетела дистанцию за 40 минут 44,9 секунды.

Первой олимпийской чемпионкой Пхёнчхана стала шведская лыжница Шарлотта Калла
Фото pyeongchang2018.com

Серебро ЗОИ-2018 завоевала норвежка Марит Бьорген. Третье место в гонке и бронзовая медаль досталось финке Кристе Пярмякоски.

Участвовавшие в соревнованиях белоруски Юлия Тихонова и Полина Сероносова отстали от победительницы на 4 минуты 12,2 секунды (42-е место) и 4 минуты 50 секунд (46-е место) соответственно.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Юлия Тихонова Полина Сероносова Шарлотта Калла Марит Бьорген Криста Пярмякоски

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