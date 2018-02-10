Первой олимпийской чемпионкой Пхёнчхана стала шведская лыжница Шарлотта Калла

В олимпийском Пхёнчхане разыгран первый комплект медалей. На дистанции 15 километров в скиатлоне уверенную викторию праздновала представительница Швеции.

30-летняя Шарлатта Калла пролетела дистанцию за 40 минут 44,9 секунды.

Фото pyeongchang2018.com

Серебро ЗОИ-2018 завоевала норвежка Марит Бьорген. Третье место в гонке и бронзовая медаль досталось финке Кристе Пярмякоски.

10FEB Cross-Country Skiing Ladies' 7.5km + 7.5km Skiathlon

101 크로스컨트리 스키 – 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 Gold KALLA Charlotte / SWE

Silver BJOERGEN Marit / NOR

Bronze PARMAKOSKI Krista / FIN Congratulations!축하합니다! pic.twitter.com/SLA4NLuEmx — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 10 февраля 2018 г.

Участвовавшие в соревнованиях белоруски Юлия Тихонова и Полина Сероносова отстали от победительницы на 4 минуты 12,2 секунды (42-е место) и 4 минуты 50 секунд (46-е место) соответственно.