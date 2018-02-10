В Минске задержали пьяного таксиста-бесправника

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В пятницу, девятого февраля, сотрудниками Госатоинспекции был задержан пьяный таксист-бесправник.

В Минске задержали пьяного таксиста-бесправника

Как сообщили в столичной ГАИ, в поле зрения инспекторов неуверенно двигавшийся «Рено-Логан» попал примерно в 16:00 на улице Алибегова.

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В ходе проведения проверки сотрудники ГАИ заподозрили, что водитель находится «под мухой». Медицинское освидетельствование выявило содержание почти 2,5 промилле алкоголя в крови.

Далее в ходе разбирательства выяснилось, что 62-летний таксист был лишен прав на пять.

Причиной нахождения в нетрезвом состоянии за рулем он назвал ссору с супругой, из-за которой уехал к другу, где принимал спиртное.

После «посиделок» он решил самостоятельно вернуться домой.


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Тэги: пьянство за рулем ГАИ бесправник такси Город: Минск

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