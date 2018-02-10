Конфликт на Донбассе: родственники погибших считают, что это война с Россией

Большинство опрошенных родственников погибших в результате конфликта на Донбассе считают его войной с Россией.

Региональные различия минимальны: этот вариант ответа выбрали 57% участников опроса на Западе и в Центре Украины, 54% — на Юге, 51% — в столице и 49% — на Востоке.

Еще 19% называют кровавое противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками т.н. ДНР и ЛНР, которых поддерживает Россия.

В опросе, итоги которого приводит Киевский международный институт социологии, приняли участие более 1000 членов семей погибших военнослужащих.

Социологи отмечают, что конфликт на востоке страны назвали гражданской лишь 4% участников опроса, пишет ZH.UA.