«Покиньте студию». Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против Героя России Филипова

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В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий попросил покинуть студию одного из участников после его реплики о погибшем недавно в Сирии российском летчике Романе Филипове.

На предложение Вячеслава Никонова почтить память Героя России минутой молчания эксперт из США Григорий Винников сказал: «Он хату покинул, чтобы воевать в Дамаске» (смотреть видео с 6:58).

После этого в студии завязалась словесная перепалка, после чего Соловьев отметил, что такие заявления непозволительны.

Напомним, в конце января в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» произошел скандал. Гости программы, которая транслировалась и на YouTube-канале радиостанции, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку.


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Тэги: пропаганда российское ТВ Персона: Владимир Соловьев Григорий Винников Вячеслав Никонов Роман Филипов

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