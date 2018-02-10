«Покиньте студию». Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против Героя России Филипова

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий попросил покинуть студию одного из участников после его реплики о погибшем недавно в Сирии российском летчике Романе Филипове.

На предложение Вячеслава Никонова почтить память Героя России минутой молчания эксперт из США Григорий Винников сказал: «Он хату покинул, чтобы воевать в Дамаске» (смотреть видео с 6:58).

После этого в студии завязалась словесная перепалка, после чего Соловьев отметил, что такие заявления непозволительны.

Напомним, в конце января в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» произошел скандал. Гости программы, которая транслировалась и на YouTube-канале радиостанции, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку.