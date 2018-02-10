Под Жабинкой задержан лидер ОГП Анатолий Лебедько: он находится в ИВС, суд пройдет в понедельник

В ночь на субботу, 10 февраля, милиция задержала председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом в социальных сетях сообщают представители партии.

Как отмечается, политик приезжал в Брест на пикет кандидатов в депутаты местных советов от ОГП и снимал сбор подписей против строительства аккумуляторного завода.

По дороге из Бреста, в районе Жабинки, автомобиль Лебедько был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. После этого Лебедько задержали, обвинив в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции и препроводили в РОВД Жабинки.

Оттуда Лебедько был доставлен в Кобрин и помещен в изолятор временного содержания, где политик находится до сих пор.

В понедельник должен состояться суд, время уточняется.