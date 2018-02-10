Под Жабинкой задержан лидер ОГП Анатолий Лебедько: он находится в ИВС, суд пройдет в понедельник

/ Политика
Просмотров: 1002 Комментариев: 0

В ночь на субботу, 10 февраля, милиция задержала председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом в социальных сетях сообщают представители партии.

Под Жабинкой задержан лидер ОГП Анатолий Лебедько: он находится в ИВС, суд пройдет в понедельник

Как отмечается, политик приезжал в Брест на пикет кандидатов в депутаты местных советов от ОГП и снимал сбор подписей против строительства аккумуляторного завода.

Лебедько: самое худшее, что может быть завтра, — это кляп во рту каждого гражданина

По дороге из Бреста, в районе Жабинки, автомобиль Лебедько был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. После этого Лебедько задержали, обвинив в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции и препроводили в РОВД Жабинки.

Оттуда Лебедько был доставлен в Кобрин и помещен в изолятор временного содержания, где политик находится до сих пор.

В понедельник должен состояться суд, время уточняется.

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: задержание ОГП Персона: Анатолий Лебедько Город: Жабинка

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)