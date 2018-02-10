Активист БХД Максим Гацак в знак протеста снялся с выборов в Мингорсовет

Пресс-секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Максим Гацак больше не является кандидатом в депутаты Минского городского совета депутатов.

9 февраля он подал заявление в Октябрьскую районную избирательную комиссию Минска о снятии своей кандидатуры с выборов в знак протеста в связи с дискредитацией кампании независимого наблюдения «Право выбора» по государственным телеканалам.

Гацак ранее был зарегистрирован кандидатом в депутаты Мингорсовета по Железнодорожному избирательному округу № 20.

«Избирательная комиссия сегодня попросила пояснить позицию о моем снятии с выборов, так как сама не знала, в чем состояла дискредитация кампании наблюдателей. В итоге мое решение было удовлетворено», — сообщил Гацак БелаПАН.

«Ситуация, когда главным врагом в государственных СМИ провозглашаются независимые наблюдатели, ярко иллюстрирует то, что никакого прозрачного подсчета голосов на этих выборах, как и на предыдущих, не будет. А значит и оснований доверять официальным результатам голосования нет», — отмечает активист БХД.

«Я считаю необходимым выразить свой протест против дискредитации независимого наблюдения. Граждан Беларуси я призываю присоединяться к кампании наблюдения, чтобы своими глазами увидеть, насколько прозрачно считают голоса в Беларуси», — подчеркнул Гацак.

Сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Виталий Рымашевский сообщил БелаПАН, что 8 февраля на одном из телеканалов белорусского телевидения прошел сюжет, в ходе которого можно было судить о «тайном прослушивании» относительно кампании наблюдения «Право выбора», в котором упоминалась и сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

В кампанию наблюдения «Право выбора — 2018» входят Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, а также профсоюз РЭП.

Главной целью кампании является активное наблюдение, направленное не только на фиксацию нарушений, но и на противодействие им. На местных выборах, которые пройдут 18 февраля, кампания планирует наблюдение за досрочным голосованием и в основной день.

Планируется, что будет задействовано около 700 наблюдателей.