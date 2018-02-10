Кубок федерации. Соболенко победила Марию и вывела Беларусь вперед в матче с Германией

В первом поединке матча 1/4 финала Кубка федерации по теннису между командами Беларуси и Германии Арина Соболенко одержала победу над Татьяной Марией.

Для виктории белоруске понадобилось три сета — 4:6, 6:1, 6:2.

Статистика (данные fedcup.com): эйсы — 2:6 в пользу немки, двойные ошибки — 0:3, процент точности первой подачи — 67:52, процент выигрыша первой подачи — 76:65, процент точности второй подачи — 100:93, процент точности второй подачи — 48:40, брейк-пойнты — 6/10 : 2/3, невынужденные ошибки — 50:38. Продолжительность 1 час 44 минуты.

Во втором поединке субботы № 1 белорусской сборной Александра Саснович (46) будет соперничать с № 2 немок Антонией Лёттнер (149).

Расписание второго дня: Саснович — Мариа, Соболенко — Лёттнер, Вера Лапко (100-е место в парном рейтинге)/Лидия Морозова (63) — Анна-Лена Фридзам (330)/Анна-Лена Грёнефельд (21).

Победитель матча выйдет в полуфинал и встретится с лучшим в паре Чехия — Швейцария, а проигравший будет бороться за сохранение места в Мировой группе.

На «Чижовка-Арене», где проходит встреча, присутствует Александр Лукашенко.