Костусев: ни одного депутата от демсил в местных советах не будет

По мнению лидера Партии БНФ Григория Костусева, ни одного депутата от демократических сил в местных советах, выборы в которые состоятся 18 февраля, не будет.

«Партия БНФ участвует не в выборах, которых в Беларуси просто нет, а в избирательной кампании. У нас в связи с этим есть свой план деятельности, — сказал он БелаПАН. — Но независимо от того, как демократические организации проведут эту кампанию, итог будет один: ни одного депутата от них в местных советах не будет. Об этом свидетельствует наш опыт участия в выборах с 1990-х годов».

Костусев отметил, что на выборах в Беларуси отсутствует прозрачный подсчет голосов, сами избирательные комиссии сформированы с применением административного ресурса.

По его словам, представителям оппозиционных партий отказывали во включении в избирательные комиссии без оснований.

«При обжаловании в судах документы показывали, что выдвижение, например, представителей БРСМ или «Белой Руси» проходило очень небрежно, иногда с грубейшим нарушением законодательства, тогда как протоколы Партии БНФ были оформлены безукоризненно», — сказал он.

«Основная наша цель — донести белорусскому обществу, что выборов в стране сейчас нет», — подчеркнул политик.

По официальным данным Центризбиркома, на местных выборах кандидатами в депутаты зарегистрированы 23 члена Партии БНФ.