В Гомеле кандидаты от ОГП провели совместный агитационный пикет

10 февраля в Гомеле возле одноименного универсама прошел совместный пикет кандидатов в депутаты от Объединенной гражданской партии. На массовом мероприятии выступили политик Николай Новиков, блогер Максим Филипович, журналист-фрилансер Константин Жуковский.

Филипович рассказал о своем видении ситуации в стране, о том, как за участие в «маршах нетунеядцев» провел практически месяц в ИВС, о случаях некорректного поведения сотрудников милиции — к примеру, когда жителя Хойников на глазах детей брутально забрали в милицию за отсутствие фликера и составили несколько протоколов.

«У нас в стране «всем по пятьсот» — чиновник столько получает за день, а рабочий — за год. Меня в «Гомельской правде» обвинили, что я за прошлый год заработал деньги в долларах и польских злотых, около тридцати тысяч долларов. Так это же я один столько привлек в экономику иностранных инвестиций! Представьте себе, что если бы в стране были честные выборы и меня избрали депутатом — сколько бы я тогда привлек иностранных инвестиций!» — отметил в своем выступлении Константин Жуковский.

Николай Новиков в комментарии БелаПАН отметил, что свою агитационную кампанию он проводит в основном по принципу «от двери от двери». «Люди интересуются, хорошо воспринимают нашу партийную принадлежность. За все время мы посетили более тысячи человек, общались с людьми, раздавали листовки. Я убежден — мы должны строить парламентскую республику, и поэтому нужно бороться за честные выборы, что мы и делаем. Если наших представителей не включили в комиссии — то у людей возникает вопрос: а что тогда так прячут на выборах?» — отметил Новиков.

По его словам, люди жалуются на замалчивание проблем, на то, что власть не интересуется проблемами людей, на низкие зарплаты и безработицу.

Его доверенное лицо Зинаида Шумилина добавила, что активисты партии ходят от двери к двери и рассказывают людям, «что у нас нет открытых выборов, а они нам нужны, и мы будем за них бороться».

Опрошенные прохожие не проявляли большого интереса к предстоящим выборам, отмечая, что толку все равно никакого в них нет.