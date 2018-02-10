В Беларуси треть экономики находится в тени, считают эксперты МВФ

По оценкам экспертов Международного валютного фонда, в Беларуси на долю теневой экономики в 1991-2015 годах приходилось в среднем 44,52% ВВП, а за последний рассматриваемый отчетный период в 2015 году — 32,4% ВВП.

Данный показатель приводится в докладе эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета имени Кеплера (Линц), которыми сделаны оценки объемов теневой экономики в 158 странах мира.

Согласно докладу, объемы теневой экономики России составляют 33,7% от ВВП. Украина в этом плане превзошла и Россию, и Беларусь. В этом соседнем государстве объем теневой экономики составляет 44,8% от ВВП.

В целом отмечаемый у стран СНГ объем теневой экономики достигает уровеня стран-лидеров из Африки и превышает оценки для всей Восточной Европы. В развитых странах этот показатель находится в пределах от 7% до 15%.

Работа экономистов, опубликованная в серии докладов МВФ Working Papers в конце января, является первым системным приложением развивавшихся в 2010—2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики.

До 1990-х годов экономисты обычно оценивали «теневой сектор», основываясь на расхождениях в системе национальных счетов, в ряде случаев — менее точными методами, связанными с анализом рынка труда, энергопотребления, скорости обращения денег.

В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики — модели MIMIC (позволяют учитывать несколько факторов и частично снять проблему «двойного счета» теневой экономики, которая сильно искажает оценки), спроса на денежном рынке (CDA) и «учета предсказанного значения» (Predictive Mean Matching, PMM).

Для данной работы МВФ, который, возможно, будет пользоваться методикой как стандартной, провел микроисследования в странах Балтии, Польше, Беларуси и Швеции, уточняющие методики.