Кубок федерации. Саснович проиграла Лёттнер: после первого дня в матче Беларусь — Германия счет 1:1

Во втором поединке матча ¼ финала розыгрыша Кубка федерации Беларусь — Германия белоруска Александра Саснович уступила в двух сетах немке Антонии Лёттнер — 5:7, 4:6.

Напомним, в первой встрече Арина Соболенко одержала победу над Татьяной Марией.

Статистика (данные fedcup.com): эйсы — 3:9 в пользу Лёттнер, двойные ошибки — 1:0, процент точности первой подачи — 61:83, процент выигрыша первой подачи — 78:73, процент точности второй подачи — 97:100, процент выигрыша второй подачи — 32:45, брейк-пойнты — 1/1 : 3/9, невынужденные ошибки — 44:35. Продолжительность 1 час 36 минут.

Расписание второго дня: Саснович — Мариа, Соболенко — Лёттнер, Вера Лапко (100-е место в парном рейтинге)/Лидия Морозова (63) — Анна-Лена Фридзам (330)/Анна-Лена Грёнефельд (21).

Победитель матча, который проходит 10—11 февраля в Минске, выйдет в полуфинал и встретится с лучшим в паре Чехия — Швейцария, проигравший будет бороться за сохранение места в Мировой группе.