Минские любители бега «нарисовали» на карте города олимпийские кольца

Белорусские бегуны нарисовали пять олимпийских колец на улицах Минска. Символ Олимпиады удалось зафиксировать с помощью беговых приложений. Таким необычным способом минчане поддержали благотворительный проект #velcombegom «Зимние беговые игры», который проходит в эти выходные.

В 10:00 на старт необычного забега вышло 70 бегунов сразу в трех точках Минска: в Грушевском сквере, парке Горького и сквере Мулявина. Каждый участник пробежал 10 км — именно такое расстояние понадобилось преодолеть, чтобы «нарисовать» одно олимпийское кольцо, а длина маршрута всех 5 колец составила 50 км соответственно.

На необычный флешмоб у тренированных бегунов ушло чуть более 1 часа.

Все участники были разделены на пять команд, ведь олимпийские кольца символизируют пять частей света, которые объединяет олимпийское движение.

«На необычный забег нас вдохновила акция #velcombegom, которая в этот раз стартовала вместе с зимними Олимпийскими играми в Южной Корее. Символично, что в рамках благотворительного проекта помощь будет оказана школам, которые готовят детей в резерв паралимпийской сборной нашей страны. Поэтому и родилась идея с помощью беговых приложений нарисовать олимпийские кольца на улицах Минска», — пояснил представитель команды «Жук-Трейл», организатора забега Михаил Сидорук.

Проект «Зимние беговые игры» набирает обороты. Накануне в его рамках прошел самый массовый забег на беговых дорожках. Вместе участники пробежали более 300 км. Активно акцию поддерживают и бегуны на улице.

«Мы понимаем, что даже для тренированных людей пробежка в такую погоду является своеобразным вызовом и благодарны всем, кто находит в себе силы и желание выйти на дистанцию, — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. — Важно, что наш проект стимулирует бегунов на реализацию своих ярких акций и идей. Таким образом, все больше белорусов приобщаются к бегу и продолжают укреплять свое здоровье уже после завершения благотворительной акции. В выигрыше все: и больные дети, и здоровые люди».

Проект «Зимние беговые игры» продлится до 11 февраля включительно. Все участники разделены на две условные команды — тех, кто бегает на улице, и тех, кто бегает в зале. Для участия в благотворительной акции необходимо опубликовать в своих социальных сетях фото с бегового тренажера или скриншот из фитнес-приложения, где будет указан преодоленный километраж и дата пробежки с двумя хештегами #velcombegom и #наулице или #velcombegom и #взале.

Каждый километр, преодоленный командой-победительницей бегового соревнования компания velcom переведет в 2 белорусских рубля, а второй команды в 1 рубль. Все заработанные средства будут направлены Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на закупку спортивного оборудования и переоборудование общего для обеих школ стадиона.