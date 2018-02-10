Германия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2018

Сборная Германии лидирует в медальном зачете после розыгрыша первых пяти из 102 комплектов наград XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

Всего награды завоевали спортсмены восьми стран:

Германия (2 золотые), Нидерланды (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая), Швеция, Южная Корея (по 1, 0, 0), Норвегия (0, 3, 1), Финляндия, Чехия, ОАР («олимпийские атлеты России») (по 0, 0, 1).

Белорусские спортсмены участвовали в четырех видах программы. В женском биатлонном спринте Дарья Домрачева заняла 9-е место, Ирина Кривко — 17-е, Надежда Скардино — 36-е, Надежда Писарева — 52-е.

Конькобежка Марина Зуева финишировала 11-й на дистанции 3000 м.

В мужском шорт-треке на дистанции 1500 м Максим Сергеев не прошел квалификацию, заняв в своем забеге пятое место среди шести участников.

В женском лыжном скиатлоне (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным) Юлия Тихонова показала 42-е время, Полина Сероносова — 46-е.