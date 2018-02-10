Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 11 февраля
11 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. Белорусские спортсмены выступят в трех видах.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горные лыжи, скоростной спуск
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Юрий Данилочкин
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11:00 — 13:05
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05:00 — 07:05
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«Беларусь 5», в записи 07:35
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лыжные гонки, скиатлон, мужчины
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Юрий Астапенко, Михаил Семенов, Сергей Долидович
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15:15 — 17:10
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09:15 — 11:10
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«Беларусь 5», live
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биатлон, спринт, мужчины
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Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Антон Смольский
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20:15 — 21:55
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14:15 — 15:55
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«Беларусь 2», live
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