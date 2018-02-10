Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 11 февраля

11 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. Белорусские спортсмены выступят в трех видах.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горные лыжи, скоростной спуск Юрий Данилочкин 11:00 — 13:05 05:00 — 07:05 «Беларусь 5», в записи 07:35 лыжные гонки, скиатлон, мужчины Юрий Астапенко, Михаил Семенов, Сергей Долидович 15:15 — 17:10 09:15 — 11:10 «Беларусь 5», live биатлон, спринт, мужчины Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Антон Смольский 20:15 — 21:55 14:15 — 15:55 «Беларусь 2», live