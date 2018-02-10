Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 11 февраля

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11 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно семь комплектов наград. Белорусские спортсмены выступят в трех видах.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горные лыжи, скоростной спуск

Юрий Данилочкин

11:00 — 13:05

05:00 — 07:05

«Беларусь 5», в записи 07:35

лыжные гонки, скиатлон, мужчины

Юрий Астапенко, Михаил Семенов, Сергей Долидович

15:15 — 17:10

09:15 — 11:10

«Беларусь 5», live

биатлон, спринт, мужчины

Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Антон Смольский

20:15 — 21:55

14:15 — 15:55

«Беларусь 2», live

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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