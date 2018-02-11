На пожаре в Клецком районе один человек погиб, трое спасены, еще 11 были эвакуированы
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Пожар произошел днем 10 февраля в многоквартирном жилом доме в агрогородке Яновичи Клецкого района. Горела квартира на втором этаже трехэтажного здания.
Из вышерасположенной квартиры сотрудники МЧС по выдвижной лестнице спасли женщину 1994 года рождения и ее сына 2014 года рождения. Из этой же квартиры с использованием маски для спасаемого выведена по лестничным маршам пенсионерка 1951 года рождения.
Еще 11 человек спасатели эвакуировали из соседних квартир.
В квартире, где произошел пожар, было обнаружено тело хозяина. По словам соседей, мужчина 1973 года рождения проживал один.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает Минское областное управление МЧС.
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